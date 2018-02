Søndag eftermiddag er en 38-årig kvinde faldet ud af vinduet fra sin andensalslejlighed i Nørresundby. Hendes tilstand er alvorlig.

Det skriver Ekstra Bladet.

Faldet skulle være sket under en pudsning af vinduerne i lejligheden på A.C. Jacobsens Vej, og kvinden er angiveligt være faldet flere meter ned, hvor hun har ramt et betonunderlag.

»Da vi kommer til stedet, kan vi se, at hun bløder fra ørerne, og derfor er hendes tilstand alvorlig,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Per Jørgensen, til BT.

Politiet fik meldingen om ulykken 14.50, hvorefter flere betjente og en amublance rykkede ud til stedet. Kvindens mand var til stede i lejligheden under uheldet, men da han ikke kan tale dansk, måtte han ringe til en bekendt, der kunne slå alarm.

Kvinden var ved bevidsthed efter ulykken. Hun er nu blevet scannet på Aalborg Universitetshospital og er blevet lagt i kunstigt koma.

Vagtchef Per Jørgensen oplyser til BT, at kvinden har pådraget sig flere knoglebrud ved faldet.

Politiet har endnu ikke kunnet afhøre kvinden, der formentlig også kun taler arabisk. Men Nordjyllands Politi har til gengæld taget hendes mand med på stationen for at afhøre ham. Det vil ske via en tolk.