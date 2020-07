En 68-årig mand blev onsdag eftermiddag stukket med en kniv. Kvinde på 52 år er sigtet for drabsforsøg.

En 52-årig kvinde er torsdag blevet varetægtsfængslet for at have overfaldet en mandlig bekendt på Als med kniv.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Knivstikkeriet fandt sted onsdag i Nordborg på Als. Manden, der er 68 år, blev ramt flere gange.

Torsdag har Retten i Sønderborg i et grundlovsforhør besluttet at fængsle kvinden i fire uger.

Politiets sigtelse drejer sig om, at kvinden skal have forsøgt at dræbe den 68-årige, men det nægter hun.

I stedet har hun erkendt sig skyldig i grov vold, oplyser politiet. Kvinden har ikke appelleret kendelsen om fængsling til landsretten.

