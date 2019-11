En person er onsdag morgen blevet alvorligt tilskadekommen i et færdselsuheld på Hillerødmotorvejen.

En kvinde på 55 år har mistet livet efter en trafikulykke onsdag morgen på forlængelsen af Hillerødmotorvejen.

Ulykken skete, da en lastbil og en personbil stødte sammen i nordgående retning mellem Hillerød og Helsinge, oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden var fra Dronningmølle, og hendes pårørende er blevet underrettet, oplyser politiet sidst på formiddagen.

Tidligere fortalte politiet, at bilister begyndte at lave U-vendinger for at komme væk fra stedet. Dette var imidlertid farligt og ulovligt, lød det.

/ritzau/