En bilist er fredag eftermiddag blevet fløjet med lægehelikopter til hospitalet efter trafikulykke på Lolland.

En kvinde er fredag eftermiddag blevet fløjet til Rigshospitalets Traumecenter i en lægehelikopter efter en trafikulykke.

Ulykken skete på en landevej ved Nørreballe på Lolland. Her kørte en varebil og en personbil frontalt ind i hinanden. Kvinden var fører af personbilen.

Det oplyser vagtchef Anders Dahl Nielsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Hun er fløjet til hospitalet, og jeg kan ikke sige noget om hendes tilstand.

- Føreren af varebilen er indbragt på sygehuset til tjek for mindre skader, siger han.

Sammenstødet skete omkring klokken 14.

Vagtchefen oplyser, at en bilinspektør har foretaget en række undersøgelser ved ulykkesstedet, som skal hjælpe med at gøre klart, hvad årsagen til ulykken kan have været.

/ritzau/