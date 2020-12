En bil ramte onsdag nord for Ringkøbing en forankørende bil, som blev skubbet over i en modkørende lastbil.

To biler og en lastbil har onsdag været involveret i en alvorlig ulykke på Holstebrovej nord for Ringkøbing.

- Der er en alvorligt tilskadekommen, siger vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete ved, at en bil kørte op i en forankørende bil, som så blev skubbet over i en modkørende lastbil.

Den alvorligt tilskadekomne er en kvinde, som førte den bil, som blev skubbet over i lastbilen. Kvinden er blevet fløjet med helikopter til behandling, og hendes nærmeste pårørende er blevet underrettet.

Føreren af den bil, som kørte ind i kvindens bil, er en mand. Han er blevet kørt på skadestuen. Lastbilchaufføren er umiddelbart ikke kommet noget til.

På grund af ulykken vil Holstebrovej ved ulykkesstedet være spærret i flere timer. Det oplyser politiet klokken 10.40.

- Nord for uheldet er der omkørsel via Hovervej. Syd for uheldet er der omkørsel via Novej, skriver politiet på Twitter.

/ritzau/