En bil ramte onsdag en forankørende bil, som blev skubbet over i en modkørende lastbil.

To biler og en lastbil har onsdag været involveret i en alvorlig ulykke på Holstebrovej nord for Ringkøbing.

»Der er en alvorligt tilskadekommen,« siger vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete ved, at en bil kørte op i en forankørende bil, som så blev skubbet over i en modkørende lastbil.

Den alvorligt tilskadekomne er en kvinde, som førte den bil, som blev skubbet over i lastbilen. Kvinden er blevet fløjet med helikopter til behandling, og hendes nærmeste pårørende er blevet underrettet.

Føreren af denne bil blev alvorligt kvæstet, da bilen blev ramt af en anden bil og skubbet direkte over i en lastbil. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Føreren af denne bil blev alvorligt kvæstet, da bilen blev ramt af en anden bil og skubbet direkte over i en lastbil. Foto: Presse-Fotos.dk

Føreren af den bil, som kørte ind i kvindens bil, er en mand. Han er blevet kørt på skadestuen. Lastbilchaufføren er umiddelbart ikke kommet noget til.

På grund af ulykken vil Holstebrovej ved ulykkesstedet være spærret i flere timer. Det oplyser politiet klokken 10.40.

»Nord for uheldet er der omkørsel via Hovervej. Syd for uheldet er der omkørsel via Novej,« skriver politiet på Twitter.

/ritzau/