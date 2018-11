En 48-årig kvinde har været forsvundet fra sit hjem i mere end et døgn, og sammenholdt med at kulden har taget sit indtog i Danmark har Midt- og Vestsjællands Politi sendt en helikopter i luften for at finde hende hurtigt.

Det oplyser kommunikationsrådgiver i politikredsen Martin Bjerregaard, til B.T.

Han oplyser, at henvendelsen til politiet, der førte til eftersøgningen, kom torsdag morgen fra kvindens samlever, der var bekymret for den savnede kvinde, der forlod hjemmet natten til onsdag.

»Hun har ikke givet lyd fra sig hele onsdag, og det, syntes hendes samlever, blev for mærkeligt, og han ville godt have politiets hjælp,« siger Martin Bjerregaard.

Derfor leder politiet nu efter hende i skovarealerne i Lidemark-området ved Bjæverskov og Køge.

Også hundepatruljer er sendt ind i eftersøgningen.

»Der er masser af skovområder i nærheden af, hvor hun bor, og det er nogle områder, hvor hun plejer at gå.«

»Vi ved erfaringsmæssigt, at folk har det med at søge derhen,« siger Martin Bjerregaard og fortæller, hvorfor politiet har vurderet det som en god løsning at sende en helikopter i luften.

»Årstiden betyder, at vi hurtigt kan afsøge skovområderne, fordi bladene er faldet af træerne. Der er så også det fysiske aspekt i det, at der er noget, der tyder på, at kvinden ikke har overtøj på. Og selvom der ikke er streng frost, er det koldt.«