Kvinde på 75 år fra Geels Skov i Nordsjælland savnes. Borgere opfordres til at lede i udhuse og garager.

En del borgere i Holte har klaget til politiet over larmen fra en helikopter, som politiet mandag morgen har sendt i luften for at lede efter en forsvunden kvinde på 75 år.

Ved otte-tiden har Nordsjællands Politi modtaget foreløbig 23 klager.

- Vi er naturligvis kede af at have forstyrret borgerne, men vi håber på forståelse for, at der er en god grund til det, siger presserådgiver Henriette Døssing i Nordsjællands Politi.

Den forsvundne kvinde hedder Ulla til fornavn og bor nær Geels Skov. Kvinden beskrives som 1.68 høj og buttet og med kort sort/gråt hår.

Kvinden forlod sit hjem søndag morgen. Efter at have ledt efter hende hele dagen gik familien søndag aften til politiet for at få hjælp.

Politiet opfordrer folk til at kigge efter den 75-årige i udhuse, garager og andre steder, hvor hun kan have søgt ly.

Helikopteren kom første gang i luften ved 04.30-tiden, oplyser politiet.

/ritzau/