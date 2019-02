Nordjyllands Politi beder om hjælp til at finde en yngre kvinde, der står bag et groft overfald på en ekspedient.

Episoden fandt sted i Netto på Vesterbro i Aalborg omkring klokken 03.00 natten til 13. januar.

De to personer købte en flaske vodka ved kassen, da ekspedienten opdagede, at kvinden havde gemt en juice under jakken.

De to tyve stak i løb og flygtede fra stedet, men ekspedienten havde ikke tænkt sig at lade dem slippe så let.

I stedet satte vedkommende i løb og fangede de to tyve, der dog heller ikke havde tænkt sig at droppe flugten uden kamp.

»Da ekspedienten fik fat i kvinden, kom manden til stedet, og kvinden tildelte ekspedienten flere knytnæveslag i ansigtet. Manden skubbede til ekspedienten og sagde: 'løb, løb', hvorefter de begge flygtede fra stedet,« forklarer lederen af politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann.

Manden er sidenhen identificeret via overvågningsbilleder, men politiet har stadig ikke fundet frem til kvinden.

»Vi håber, at der er nogle i offentligheden, der kan genkende kvinden. Derfor efterlyser vi hende nu med billede,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.



Både manden og kvinden sigtes for røveri.



Hvis man genkender kvinden eller har andre oplysninger i sagen, så skal man straks ringe til politiet på 114.