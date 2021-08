Lørdag morgen blev en kvinde fundet livløs i havnen i Faaborg.

Det bekræfter vagtchefen ved Fyns Politi, Torben Jakobsen, over for B.T.

»Vi får en melding om en drukneulykke ved havnebadet i Faaborg Havn, som ligger lige ned til færgelejet, hvor færgen til Ærø lægger til,« fortæller han.

Det er personale på færgen, der får øje på den livløse person i vandet og slår alarm.

»Det er folk på land, der får hende reddet i land. Hun bliver kort efter erklæret død af en læge på stedet,« fortæller vagtchefen.

Identiteten på den pågældende er endnu ukendt, og derfor kan politiet i skrivende stund kun oplyse, at det drejer sig om en ældre kvinde.

Det formodes, at der er tale om en lokal beboer.

Teorien på nuværende tidspunkt er, at kvinden er gået i vandet for at bade og derefter har fået et ildebefindende.

Anmeldelsen indløb klokken 08.20.

B.T. følger sagen …