En 53-årig kvinde er sigtet for at have dræbt en 79 årig-mand i Aalborg torsdag eftermiddag. Nogle timer efter drabet gik kvinden på Mallorca Bar i nærheden, hvor hun sad og drak i adskillige timer, før hun meldte sig selv til politiet. På Mallorca Bar kender de den 53-årige drabssigtede kvinde godt og er i chok over sagen.

»Hun kommer ind og virker helt upåvirket og sidder og drikker. Der er ingen af os, der mærker noget på hende.«

Sådan lyder det fra Lars Møller, bestyreren af Mallorca Bar, som var på arbejde, da kvinden sad og drak efter drabet.

B.T. fanger ham på telefonen, mens han igen har travlt med servere for kunderne natten mellem fredag og lørdag.

»Efterfølgende ser jeg så, at hun har noget blod på bukserne. Men hun sidder og drikker i fem-seks timer, og så ringer hun selv til politiet. Der går det op for os, hvad der er sket.«

Ifølge politiet forlod kvinden torsdag klokken 13.59 Mallorca Bar sammen med den 79-årige mand. Hun vendte tilbage omkring 17.30 og drak videre. I mellemtiden var den 79-årige mand blevet dræbt af vold og knivstik i hendes lejlighed på Jyllandsgade i Aalborg.

»De tager afsted sammen i en taxa. Hun kendte ham i forvejen,« siger Lars Møller.

»Det er slået klik for hende. Der har været en konflikt om nogle penge eller sådan noget.«

Han kan ikke helt forstå, at den 53-årige kvinde skal have begået så voldsom en forbrydelse. Han påpeger dog flere gange, at kvinden er psykisk syg.

»Hun er en stamgæst, som normalt er venlig og rar. Hun er en sød pige,« siger Lars Møller, der understreger, at han tager afstand fra det, hun har gjort:

»Vi spørger os selv, hvordan det kan ske. Det er dybt tragisk, og det er forfærdeligt.«

Lars Møller fortæller, at han ikke umiddelbart kendte det 79-årige drabsoffer.

Klokkken 23.28 torsdag ringede den drabssigtede kvinde selv til politiet fra Mallorca Bar og fortalte dem, at hun havde slået en mand ihjel, og at liget lå i hendes lejlighed på Jyllandsgade. Kort efter kom politiet ud til Mallorca Bar og anholdte hende.

»Vi er alle blevet afhørt af politiet, og de fleste havde ikke bemærket noget som helst usædvanligt,« siger Lars Møller, og fortsætter:

»Vi har virkelig siddet og bearbejdet det i dag og snakket om, hvordan hun kan være så kold. Kunderne har også spurgt til, hvad det dog er, der er sket. Jeg har det meget skidt med det. Det påvirker os alle sammen,« siger Lars Møller.

Den 53-årige kvinde, som kommer fra Grønland, blev fredag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Aalborg. Hun er sigtet for manddrab.

Politiet oplyser, at de kender kvinden i forvejen, men vil ikke sige for hvad.

Lars Møller fortæller, at der i dag er en udmærket stemning på baren, selvom nogle snakker om gårsdagens begivenheder.

»Vi er selvfølgelig trætte af, at vores bar bliver kædet sammen med det her. Det er ikke farligt at være på Mallorca Bar,« siger han, og fortsætter:

»Folk glemmer, at hun er psykisk syg og sikkert får en forvaringsdom nu. Det er ikke en undskyldning, men det kunne også være sket, hvis de havde mødt hinanden i Føtex.«