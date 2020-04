Tilbage i 2017 blev en britisk kvinde meldt druknet i en umiddelbar ferie i Nørre Nebel i det vestjyske.

Politiet i både Danmark og England har siden efterforsket sagen. Og det har nu resulteret i, at den afdøde kvindes mand nu er anholdt og sigtet for at have dræbt hende.

Det skriver Syd og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Kvinden og hendes mand var på ferie i Danmark. Den 6. juni 2017 kl. 14.26 fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en drukneulykke på en adresse i Nørre Nebel, nordvest for Varde,' skriver politiet.

Efter dansk politis efterforskning valgte man at henlægge sagen i december 2017, da man på tidspunktet mente, at der var tale om en drukneulykke, lyder det videre.

Men hos britisk politi har man også fulgt sagen. Og i midten af 2018 blev dansk politi gjort opmærksom på, at politiet i Storbritannien efterforskede sagen med den druknede kvindes mand som mistænkt.

Derpå har dansk politi hjulpet britisk politi i form af Greater Manchester Police med efterforskningen, som blev udført af det britiske politi.

Og det er den efterforskning, som nu har ledt til sigtelsen og anholdelsen af manden, lyder det fra Syd og Sønderjyllands Politi, som ikke har yderligere oplysninger i sagen og henviser pressen til Greater Manchester Police.