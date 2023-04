Onsdag aften forvandlede roen på en villavej sig til et levende mareridt.

Klokken 20.57 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et overfald på en adresse ved Digevænget i Beder.

Få minutter senere kunne de konstatere, at en 52-årig kvinde var blevet slået ihjel.

»Det er helt forfærdeligt. Det er en stille og rolig vej, hvor alle siger hej til hinanden,« fortæller en nabo, der bor tæt på gerningsstedet, til B.T.

»De fleste kender hinanden.«

På adressen, hvor den 52-årige blev fundet dræbt, befandt der sig flere personer. Heriblandt en 34-årig mand, der ifølge politiet kendte kvinden.

Han blev straks anholdt – sigtet for at dræbe kvinden med flere knivstik.

»Vi har allerede foretaget en lang række efterforskningsskridt, afhøringer og sporsikring, men der venter et stort efterforskningsarbejde forude for at få afdækket hændelsesforløbet og motivet,« forklarer vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi Anders Uhrskov i en pressemeddelelse.

Politiet kan for nuværende ikke oplyse, hvilken relation den 52-årige kvinde og 34-årige mand havde til hinanden.

Klokken 13 torsdag vil den 34-årige blive stillet for et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

