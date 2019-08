En kvindelig cyklist er torsdag blevet dræbt i en trafikulykke på Sydals.

Hun er blevet kørt over af en bilist på Nedervej. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

»Vi har anholdt føreren, fordi vi mistænker ham for at være spirituspåvirket,« siger vagtchef Søren Strægaard fra Sydjyllands Politi.

Kvinden blev dræbt på stedet.

Hun er endnu ikke blevet identificeret, og de pårørende er derfor heller ikke blevet underrettet endnu.

En bilinspektør på vej til stedet for at lave undersøgelser. Det er for tidligt for politiet at sige noget om, hvordan ulykken er fundet sted.

På Twitter opfordrer politiet til, at tilskuere på stedet holder afstand til ulykkesstedet.