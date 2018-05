I videoen herover ser du billeder fra politiets arbejde i Rævehøjparken i Lyngby natten til tirsdag.

Natten til tirsdag blev en 58-årig kvinde fundet død i et beboelseskvarter i Lyngby. Politiet efterforsker det som et 'familiedrab.'

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Vi efterforsker familiedrab på Rævehøjparken i Lyngby. Vi har pt ikke yderligere end de oplysninger, vi giver i vedhæftede pressemeddelelse #politidk https://t.co/tunXod9p38 — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 1, 2018

Tre mænd på henholdsvis 30, 21 og 19 år er anholdt i sagen. Politiet oplyser, at de alle har en familiemæssig relation til kvinde. Den ene af mændene, den 30-årige, bliver sigtet for manddrab.

Det var naboer, der omkring klokken halv to natten til tirsdag alarmerede politiet. Her fandt betjente den hårdt sårede kvinde i et værelse. Der blev straks iværksat førstehjælp, men kvinden liv stod ikke til at redde.

»Vi fik anmeldelsen fra en genbo klokken 01.25. Da vi kom til stedet, fandt vi en død person,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Jan Hedeager til TV 2.

Området består både af rækkehuse, leje- og ejerlejligheder.

Politiets teknikere arbejder fortsat på stedet, ligesom den øvrige efterforskning stadig er i gang.

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke yderligere oplysninger til sagen på nuværende tidspunkt.