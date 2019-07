To biler stødte frontalt sammen nær sommerhusområde ved Limfjorden. En 56-årig kvinde har mistet livet.

En 56-årig kvinde har søndag eftermiddag mistet livet i en trafikulykke på Egensevej i Mou øst for Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete ved, at to biler kørte sammen ved 14-tiden. Den 56-årige kvinde var i den ene bil, mens en 34-årig mand med to børn var i den anden.

Manden og de to børn er lettere tilskadekomne, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Bent Højgaard.

De pårørende er underrettet.

Nordjyllands Politi afspærrede søndag eftermiddag vejen ved ulykkesstedet, så politi og redning kunne arbejde uforstyrret. Omkring klokken 16 blev vejen igen åbnet for trafik.

Årsagen til ulykken er endnu ikke fastslået. Men en såkaldt bilinspektør skal foretage tekniske undersøgelser på stedet med henblik på at belyse omstændighederne ved ulykken nærmere.

Ulykken er den tredje trafikulykke med dødelig udgang i denne weekend. Lørdag omkom to personer i forbindelse med ulykker i henholdsvis Hejring ved Hobro og på Køgevejen mellem Køge og Stevns.

/ritzau/