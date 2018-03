Politiet har fredag nye spor at gå efter i sagen om den 75-årig kvinde, der torsdag aften blev dræbt i en påkørsel på Gammel Køge Landevej ved Friheden Idrætscenter i Hvidovre.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til BT.

»Det er et større køretøj, vi leder efter. Noget, der minder om en SUV. Det er et mørkt større køretøj, uden at vi kan sige mærket præcist,« siger vagtchef Søren Enemark.

Påkørslen af kvinden skete omkring klokken 18.53 torsdag aften, og efterfølgende kunne politiet blot efterlyse en 'ukendt bil'. Natten over har nyt materiale dog givet politiet mulighed for at beskrive køretøjet nærmere.

»Vi har set noget video fra en erhvervsdrivende i området,« siger Søren Enemark.

Udover de sparsomme oplysninger om bilen, har politiet dog ikke meget at gå efter i jagten på flugtbilisten.

»Umiddelbart er der ikke nogen, der har set selve påkørslen, men vi haft vores patruljer ude for at kigge efter biler med skader,« siger Søren Enemark, der samtidig opfordrer befolkningen til at holde øje med biler, der har synlige skader.

»Hvis nogen har oplysninger, eller ser biler med skader, der ligner, den har påkørt nogen på fronten, så hører vi meget gerne fra dem,« lyder det fra vagtchefen.