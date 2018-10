Lørdag eftermiddag har en kvinde mistet livet efter at være ramt af en bilist, der i stedet for at stoppe op og tilkalde hjælp fortsatte sin færd.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser til TV 2 Øst, at der er tale om en 76-årig kvinde, som blev ramt af en bilist nær Præstø.

»Bilen rammer kvinden, og hun er stort set død på stedet af sine kvæstelser,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Søren Østervig.

Han kalder ulykken, der skete på Bønsvigvej kort før klokken 13.35, for ‘tragisk.’



Vagtchefen oplyser, at bilisten fortsatte videre fra ulykkesstedet.

Men et vidne fulgte efter bilisten, der blev stoppet af en patruljevogn ikke langt fra ulykkesstedet

Ifølge politiet er flugtbilisten en 76-årig mand fra Præstø. Han kom ikke selv noget til ved ulykken. Han er anholdt og sigtet, og politiet vil nu afhøre ham for at finde ud af, hvorfor han kørte fra ulykkesstedet.

