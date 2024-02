En kvinde fra Florida med et ualmindeligt langt generalieblad kørte sig selv og to ældre mennesker ihjel, med en politibil hun havde stjålet kort inden uheldet.

Kvinden ramte de to ældres biler med over 160 kilometer i timen. Sheriffen i Marion sogn, Billy Woods, fortæller, at uheldet udelukkende var kvindens skyld.

Hændelsen, hvor kvinden stjal bilen, blev fanget på kamera, og det kan du se foroven.