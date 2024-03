31-årig kvinde er idømt betinget fængsel for to tilfælde af vanvidskørsel. Datter blev kvæstet i ulykke.

En 31-årig kvinde er i Retten i Næstved blevet idømt et år og otte måneders betinget fængsel for to tilfælde af vanvidskørsel.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

I et af tilfældene havde kvinden sin nu fireårige datter i bilen. Datteren endte med at blive kvæstet, da hendes mor - som var påvirket af THC såvel som andre bevidsthedspåvirkende stoffer - mistede bevidstheden og kørte ind i et træ.

Datteren var ikke spændt ordentligt fast, og hun har som følge af ulykken mistet førlighed, så hun i dag sidder i kørestol.

Netop fordi datteren derfor er meget afhængig af sin mor, blev den 31-årige kvindes fængselsdom gjort betinget, oplyser politiet.

- Det er en tragisk sag, hvor den dømtes datter kom alvorligt til skade, siger anklager Iben Grønbæk i pressemeddelelsen.

- Det tydeliggør i høj grad, hvilken risiko de bilister, som vælger at køre i påvirket tilstand, løber - ikke blot i forhold til sig selv, men også i forhold til andre. Rettens dom sender et tydeligt signal om, at det er fuldstændig uacceptabelt at kombinere stoffer og bilkørsel.

Ulykken med datteren skete 28. september 2022. Det andet tilfælde af vanvidskørsel, som den 31-årige er dømt for, fandt sted cirka en måned tidligere.

Her overhalede hun både højre og venstre om biler på Holbækmotorvejen. Derudover bremsede hun i København så hårdt op, at en bagvedkørende måtte også måtte bremse.

Da de holdt stille ved et lyskryds, steg den 31-årige ud af sin bil og sparkede og slog på den bagvedkørende, ligesom hun forsøgte at ødelægge dækkene og flåede vinduesviskere af. Den 31-årige var også her påvirket af THC.

Hun har som følge af fredagens dom fået frakendt retten til at føre bil i fem år, ligesom bilen, hun kørte i, blev konfiskeret.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

/ritzau/