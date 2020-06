Retten i Odense har torsdag eftermiddag idømt en 24-årig kvinde to et halvt års fængsel for at have udsat sin søn for vanrøgt og mishandling.

Mishandlingen fandt sted, da sønnen var 1-2 år gammel.

Den dømte kvinde opfylder kriterierne for at lide af Münchausen by proxy, som er en lidelse, hvor en person fremprovokerer symptomer eller skader hos sit barn.

Opmærksomheden - som personen får fra omgivelserne, når barnet eksempelvis indlægges på hospitalet - giver personen en psykologisk tilfredsstillelse.

I en pressemeddelelse fra Fyns Politi fremgår det, at morens mishandling har stået på fra juni 2018 til juni 2019.

Mishandlingen blev opdaget ved, at personalet ved Aarhus Universitetshospital fattede mistanke til kvinden.

Hospitalet underrettede derfor Middelfart Kommune, og kommunen anmeldte den 3. juni 2019 sagen til Fyns Politi, som senere samme dag anholdt kvinden.

Fandt på sygehistorier

Retten fandt det torsdag bevist, at kvinden over for sundhedspersonalet havde opdigtet historier om, at barnet havde utallige krampeanfald og urinvejsinfektioner.

Når hun afleverede urinprøver til hospitalet, var det ifølge morens egen forklaring urinprøver, som hun i månedsvis havde opbevaret i sin håndtaske.

Prøverne stammede ifølge kvinden fra en tidligere urinvejsinfektion, sønnen havde haft.

Ifølge pressemedelelsen medførte de opdigtede sygehistorier, at barnet blev udsat for unødvendige lægebesøg og indlæggelser, hvor han fik medicin, fik anlagt drop i en blodåre samt lagt et kateter, som kvinden løbende gjorde uvirksomme.

Forløbet kulminerede med, at hun anvendte den gamle bakterieinficerede urin til at sprøjte ind i både drengens kateter og i hans drop.

Dette medførte, at drengen blev alvorligt syg.

Igennem 12 måneder lykkedes det moren at vildlede både kæreste, familie og det sundhedsfaglige personale.

Strafegnet trods personlighedsforstyrrelse

Kvinden har fra sagens begyndelse erkendt sig delvis skyldig i tiltalen, men hun har hele tiden nægtet at have begået nogle af handlingerne.

Eksempelvis har hun forklaret, at hun ikke havde til hensigt at skade sin søn.

Kvinden blev af Retslægerådet fundet egnet til straf.

Den dømte kvinde udbad sig betænkningstid. Hun blev dømt skyldig i alle anklagepunkter i tiltalen.