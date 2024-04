Politiet fik sidste år et tip om, at en kvinde brød et forbud om at holde dyr. Et forbud, hun tidligere var blevet idømt.

Og det viste sig at være korrekt, skriver Avisen Danmark. Hele 29 hunde fandt politiet i en lejlighed i Ulfborg i Vestjylland.

Ifølge en dyrlæge havde flere af hundene sygdomme – og seks af hundene var blevet behandlet groft uansvarlige.

26 ad hundene er siden blevet afsat – tre er aflivet.

Kvinden er nu blevet dømt for det fund, politiet gjorde i lejligheden. Hun er idømt en bøde på 30.000 kroner, ligesom hun fået et nyt formod mod at beskæftige sig med dyr. Det gælder de næste fem år.

Hun modtog dommen.