I december sidste år modtog fem personer et billede på Snapchat.

Billedet var af en nøgen mand, der lå på en sofa. Kun hans hænder dækkede for de private dele. Nu er afsenderen af billedet – mandens ekskæreste – blevet dømt for at have sendt det.

Det skriver JydskeVestkysten.

I Retten forklarede den 28-årige kvinde fra Haderslev, at hun havde sendt billedet, fordi hun ville have hævn over sin nu tidligere kæreste.

For han var – ifølge hendes forklaring – begyndt at behandle hende dårligt. Han var blevet voldelig, og han var begyndt at chikanere hende.

»Jeg vidste ikke, hvordan jeg ellers skulle skade ham på samme måde. Det var frustration,« forklarede kvinden, der dog ikke har meldt nogle af voldsepisoderne til politiet, ifølge JydskeVestkysten i Retten.

Derfor sendte hun det intime billede, som hun ved en tidligere lejlighed havde taget, og sendte det til fem personer på Snapchat.

I Retten blev kvinden – der har en tidligere dom for at have revet en kvinde i håret og sparket hende på et værtshus – fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, og dommen lød på 20 dages betinget fængsel og en prøvetid på et år.