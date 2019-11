En 69-årige kvinde er blevet idømt fire måneders betinget fængsel for at partere sin mand. Hun erkendte sig skyldig.

Det har en dommer ved retten i Glostrup netop besluttet.

Den tydeligt berørte kvinde var selv til stede i retten, hvor hun gerne ville forklare sig. Retten endte imidlertid med at tage udgangspunkt i den forklaring, kvinden gav til politiet, da hun blev anholdt.

Her forklarede kvinden, at hendes mand var død i juni eller juli 2018.

Han var både dement, havde lungekræft og var godt klar over, at han skulle dø, har kvinden forklaret. Anklageren kunne desuden dokumentere, at manden var terminal syg.

Efter hans død lod kvinden ham ligge i sygesengen i parrets fælles hjem i to dage, fordi hun ville sikre sig, at han var død. I mellemtiden havde hun sat en seddel på døren til sygeplejersken om, at hun ikke skulle komme.

Den ulykkelige kvinden ønskede at ikke, at nogen skulle vide, at hendes mand var død. Hun ville gerne have mandens pension, fordi hun var bange for, at hun måtte gå fra hus og hjem uden den.

Efterfølgende gravede hun først manden ned i haven, fordi manden selv havde ønsket det, da parret ikke havde råd til en begravelse. Efter nogen tid gravede hun manden op igen, og begyndte at partere hans lig med en fukssvans. Hun var ked af det og kunne ikke tænke ordentligt, forklarede hun politiet.

Herefter gemte hun hans hoved og ene ben i fryseren, mens andre ligedele blev gravet ned forskellige steder i Herlev og i parrets have. Hun ønskede at grave ham ned, så ingen kunne finde ham.

Kvinden, der netop har fået stillet diagnosen alzheimers og demens, forklarede desuden til politiet, at hun havde været meget ked af det, og hun ikke vidste, hvordan hun kunne gøre det. Hun kunne aldrig finde på at slå sin mand ihjel, som politiet i første omgang mistænkte hende for.

Hende og hendes nu afdøde mand havde været gift siden 1983. De havde ikke nogen nære slægtninge, men flere har bekræftet over for politiet, at hun var meget omsorgsfuld over for sin mand.

Kvinden vedstod sig forklaringen ved dagens retsmøde, hvor hun flere gange måtte tørre tårer væk fra kinderne, mens anklageren læste hendes forklaring op.

Sigtet for drab

Den spektakulære sag tog sin begyndelse i november sidste år, hvor den 69-årige kvinde blev anholdt og sigtet for drab og usømmelig omgang med lig, men da kvinden blev fremstillet i grundlovsforhør, kom det frem, at hendes mand havde været dødelig syg.

»Vi har fået at vide, at din mand var terminal syg, og at du beskrives som omsorgsfuld over for din mand,« sagde dommer Anne Berg og afviste at varetægtsfængsle kvinden.

»Jeg varetægtsfængsler dig ikke, hverken på mistanken for drab eller medlidenhedsdrab. Der er helt sikkert begrundet mistanke om usømmelig omgang med lig. Men der er ikke hjemmel og grundlag for en varetægtsfængsling,« sagde hun til kvinden, der allerede i grundlovsforhøret erkendte at have parteret liget af sin mand.

Siden valgte man at frafalde sigtelsen for drab, da en obduktion viste, at manden var død af naturlige årsager.