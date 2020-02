»Hvis ikke du overfører 1.000 kroner til mig, så siger jeg til alle, at du har voldtaget mig.«

Sådan lød beskeden, der nu har kostet en 25-årig kvinde 30 dages betinget fængsel med samfundstjeneste for afpresning af sin daværende kæreste.

Forinden havde manden gentagne gange overført beløb i størrelsesordenen 2.000 kroner og 4.000 kroner til kvinden.

Beløbet løb til sidst op i omegnen af 50.000 kroner, som han altså frivilligt havde overført.

Men da det til sidst blev for meget for manden, nægtede han at overføre flere penge.

Det ville kvinden, der kommer fra Nykøbing Falster, imidlertid ikke gå med til, og i april måned 2019 truede hun sin nu ekskæreste med at fortælle alle, at han havde voldtaget hende, hvis ikke han overførte 1.000 kroner.

Retten i Nykøbing Falster afsagde dom i sagen mandag, og den lød således på 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste

Den 25-årige kvinde modtog dommen, oplyser anklager Louise Fugl til B.T.