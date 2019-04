En 53-årig kvinde døde tirsdag aften efter en brand på et plejehjem i Frederikssund.

Der var ikke installeret et automatisk sprinkleranlæg på den del af omsorgscentret Tolleruphøj i Frederikssund, hvor en 53-årig kvindelig beboer tirsdag aften døde i en brand.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Avisen skriver, at netop manglen på sprinkleranlæg bliver understreget i en brandtilsynsrapport fra Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet, som Frederikssund Kommune bliver præsenteret for i næste måned.

Brandårsagen er ikke endeligt fastslået, men meldingen fra politiet lyder, at intet tyder på, at der har været tale om en forbrydelse, og at meget peger i retning af rygning.

Branden blev anmeldt omkring klokken 21 på omsorgscentret Tolleruphøj, der ligger i udkanten af Frederikssund.

Branden opstod i kvindens værelse og bredte sig ikke til andre dele af bygningen, inden brandvæsnet fik den slukket.

Brandsikkerheden på landets plejehjem var i vælten i efteråret i forbindelse med en brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland.

Her omkom tre kvinder i en brand, og efterfølgende blev det slået fast, at der manglede et sprinkleranlæg, og at der var utilstrækkelige flugtveje.

Dengang kunne de tekniske undersøgelser ikke med sikkerhed fastslå brandårsagen. Sikkert var det dog, at branden spredte sig fra en sofa.

Den klart hyppigste årsag til brand er ifølge Beredskabsstyrelsen rygning. Omtrent halvdelen af alle dødsbrande sker på grund af gløder fra tobak.

Andre årsager til dødsbrande er blandt andet madlavning, stearinlys og elektriske installationer.

/ritzau/