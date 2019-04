Politiet er i øjeblikket massivt til stede på en legeplads ved Baltorpvej i Ballerup, hvor en kvinde har mistet livet.

B.T. har været i kontakt med vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi, der bekræfter, at de i øjeblikket er i aktion på stedet i forbindelse med en alvorlig ulykke, hvor et gyngestativ er væltet ned over en 31-årig kvinde.

»Gyngestativet er væltet ned over hende og ramt hende i hovedet, så hun er død på stedet,« siger vagtchef Thomas Christensen og fortsætter:

»Vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder og tager hånd om de tilskuere, der har været vidne til ulykken.«

En 31-årig har mistet livet på en legeplads i Ballerup.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.26. Den afdødes pårørende er blevet underrettet, fortæller vagtchef Thomas Christensen og påpeger, at beredskabet stadig arbejder på stedet.

»Vi har afspærret området og er ved at lave de indledende undersøgelser. Det gør vi også på mandag, så området vil være spærret indtil da.«

Ifølge B.T.s oplysninger flokkes flere og flere folk til legepladsen på det grønne areal mellem boligblokkene i Ballerup for at se, hvad der sker.

Politiet har afspærret store dele af området rundt om legepladsen, hvor en kvinde mistede livet lørdag aften.

»Folk er begyndt at samle sig her, og der står mange og kigger ud af deres vinduer, fordi personen ligger under et hvidt klæde. Men politiet har forsøgt at spærre alt af herude,« siger B.T.s mand på stedet.