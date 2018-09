Mandag eftermiddag har en person mistet livet i en trafikulykke.

Ulykken skete på Tingvejen ved Krogager i Billund kommune klokken 16.04, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Nielsen, til B.T.

En bus med 15 passagerer, en autocamper og en ambulance var involveret i ulykken.

Ifølge vagtchefen skete ulykken, da bussen i rullefart var i gang med at bremse ned for at sætte af og tage passagerer ombord.



Autocamperen bremser ned og holder bag bussen, mens ambulancen, som ikke var i udrykning, overser nedbremsningen og derfor kører op i autocamperen.

I ambulancen er en kvindelig patient, som omkommer i ulykken. Ambulanceføreren, autocamperføren og buschaufføren er alle tilskadekomne og bliver i øjeblikket behandlet på hospitalet.

Alle passagererne i bussen er uskadte.

Politiet er i øjeblikket ved at underrette de pårørende til den omkomne kvinde og ønsker derfor ikke at komme nærmere ind på kendetegn som fx alder.