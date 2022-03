En kvinde kom tirsdag så alvorligt til skade under en politiaktion på Amager, at hendes liv ikke stod til at redde.

Og nu er sagen landet hos Den Uafhængige Politianklagemyndighed, der skal kortlægge episoden, der altså blev fatal for kvinden.

Det oplyser DUP, som myndigheden også kaldes, på sin hjemmeside.

Her beskrives det, hvordan politianklagemyndigheden blev informeret om episoden 18.24 tirsdag. Her var kvinden fortsat i live, men kvæstet.

»Efterfølgende er hun afgået ved døden,« lyder det ganske kortfattet om den episode, der nu skal efterforskes.

Netop på grund af efterforskningen har Den Uafhængige Politianklagemyndighed for nuværende ikke yderligere kommentarer til sagen.

Kvindens alder og involvering i det, der i første omgang fik Københavns Politi til at rykke ud, er derfor ukendt.

Det samme er oplysninger om, hvorfor der fandt en politiaktion sted, og hvad der skete undervejs.

Det er langt fra ukarakteristisk, at Politianklagemyndigheden holder oplysninger om en sag helt tæt ind på kroppen. Myndigheden har blandt andet til opgave at indlede efterforskninger, når personer kommer til skade eller mister livet i forbindelse med politiets arbejde.

Når efterforskningerne er overstået, sender myndigheden en redegørelse videre til Statsadvokaten i København, der vurderer det videre forløb.