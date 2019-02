En kvinde er død efter at være ramt af en bil lørdag aften.

Det oplyser Sydsjællands Politi til B.T.

»Vi har fået en meddelelse fra Rigshospitalet om, at hun er afgået ved døden klokken 14.33,« siger vagtchef Mikkel Kjærgaard.

Ulykken fandt sted lørdag aften på Ny Vordingborgvej ved Kalvehave.

Kort efter oplyste politiet, at kvinden var ‘alvorligt tilskadekommen’ og var fløjet til Rigshospitalet.

Nu oplyser Mikkel Kjærgaard, ‘hun var så svært tilskadekommen, at der ikke var meget at gøre’ for redderne.

De pårørende blev underrettet om ulykken lørdag aften.

»Det er alt i alt tragisk,« siger vagtchefen.

Politiet har modtaget henvendelser om, at kvinden løb rundt på vejen kort for ulykken indtraf.

»Vi har ikke fuldt overblik over sagen endnu, men vi har fået anmeldelser om, at hun løb rundt på vejen,« siger vagtchefen.

Og derfor er der heller ingen politisag imod den bilist, der ramte kvinden.

»Bilisten er ganske uskyldig,« lyder det fra vagtchefen, der oplyser at bilisten er blevet tilbudt krisehjælp.