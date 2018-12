Mandag blev den britiske mangemillionær John Broadhurst idømt tre år og otte måneders fængsel.

40-årige John Broadhurst er dømt for uagtsomt drab og grov uagtsomhed, da han kæreste, Natalie Connolly, døde i december for to år siden.

På dagen, da Natalie Connolly døde, var parret til fodboldkamp i West Bromwich. Der skulle de to eftersigende have drukket tæt og fortsat til ud på aftenen. Ud over det skulle de også have taget narkotika.

Nathalie Connolly blev efterladt døende af sin kæreste, John Boradhurst. Foto: Facebook Vis mere Nathalie Connolly blev efterladt døende af sin kæreste, John Boradhurst. Foto: Facebook

I retten forklarede John Broadhurst, at han havde 'hård sex' med 26-årige Natalie Connolly i lejligheden, hvor de boede sammen.

I tiden før drabet fortalte Nathalie Connolly også til sine venner, at de begge havde en interesse for masochistisk sex.

I retten forklarede John Broadhurst videre, at han forlod nu afdøde Nathalie Connolly et kort øjeblik, imens de havde sex, og da han kom tilbage, fandt han hende i omtåget tilstand for enden af en trappe i deres fælles hjem.

Senere på aftenen ringede han til alarmcentralien og fortalte, at han havde fundet sin kæreste 'død som en donut' i deres hjem.

Herefter kom beredskabet ud til hjemmet, hvor Nathalie Connolly blev fundet død for enden af trappen som fortalt af John Broadhurst.

Dødsårsagen var alkoholforgiftning samt død som følge af 'slag'.

Ifølge BBC skulle Nathalie Connolly have haft 40 forskellige skader på kroppen.

Efter Broadhurst fandt kæresten for enden af sin trappe, sprøjtede han blegemiddel i ansigtet på hende, fordi han ikke 'ville have, hun skulle se forfærdelig ud'.

Men den forklaring troede anklageren, David Mason, ikke på. Anklageren mente, at han havde puttet blegemiddel i ansigtet på hende for at skjule sine spor.

»Dette kan have startet frivilligt, men det er ikke muligt, at Nathalie gav samtykke, eller var i stand til at give samtykke, til det, John Broadhurst gjorde ved hende efter det, som førte til hendes alt for tidlige, usømmelige og tragiske død,« sagde David Mason under retssagen i november.

Anklageren sigtede ham først for drab, da man mente, at han havde mistet besindelsen i sin alkohol- og narkotikarus.

De mente også, at John Broadhurst havde angrebet sin kæreste for at give hende en 'lærestreg' efter, at han muligvis havde fundet ud af, hun stadig havde kontakt til sine to ekskærester samt en ny mand.

I forrige uge tog sagen en ny drejning, da John Broadhurst tilstod for uagtsomt drab som følge af grov uagtsomhed, og dommeren og anklagerne gik med på at frafalde drabstiltalen.

John Broadhurst indrømmede også, at han havde forladt sin kæreste uden opsyn, og at han ikke havde ringet til alarmcentralen selvom 'det var helt åbenlyst, at hun kunne dø som følge af hendes tilstand.

Dommeren i sagen, Julian Knowles, var ved godt mod, da han gav Broadhurst sin fængselsstraf.

Ifølge dommeren viste Broadhurst en 'åbenbar mangel på respekt for en meget fuld og skadet kvinde.'

»Du var i stand til at tage et valg. Dette var en meget uansvarlig opførsel. Du forlod denne sårbare kvinde døende. Det kunne i aller højeste grad have været undgået,« sagde dommeren, ifølge Sky News.

John Broadhursts forsvarer, Stephen Vullo, sagde, at den tiltalte godt vidste, kæresten blødte, men at han ikke troede, hun ville dø.

»Han angrer over det, han har gjort, og det vil han altid gøre. Denne sag handler om forsømmelse, og at nogle har mistet en, de elsker,« sagde forsvareren ifølge det norske medie Dagbladet.

Den afdødes familie mener, at hun kunne have været i live i dag, hvis John Broadhurst havde ringet til alarmcentralien noget tidligere.

»Med denne tilståelse står det klart for os, at Broadhurst har vist, at han på en hjerteløs måde forlod Nathalie for enden af trappen uden at bekymre sig for hendes værdighed eller velvære. Han har vist, hvilken ufølsom, respektløs person han er, og har aldrig offentligt beklaget eller vist nogen anger for den grusomme måde, han forlod vores datter på,« siger familien i en udtalelse.