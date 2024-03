En 83-årig kvinde er død, efter at hun for to uger siden blev påkørt af en bus i Fredericia.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Fredericia Dagblad.

Kvinden var efterfølgende i kritisk tilstand. Mikkel Ross, som er vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, oplyser til avisen, at kvinden døde 23. februar.

