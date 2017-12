En kvinde er død efter et uheld på Rute 13 på Viborg Hovedvej.

Det skriver ritzau.

Tidligere oplyste Midt- og Vestjyllands Politi til BT om ulykken:

»Vi har tilkaldt en bilinspektør, og det gør vi, når det er et uheld med dødelig udgang, eller hvor der er risiko for det. Uheldet sker, da en personbil med en kvindelig fører rammer en lastbil. Den kvindelige bilist er i livsfare,« siger vagtchef hos Midt- og Vestjylland, Bjarne Asklund, der oplyser, at kvinden er kørt på hospitalet.

Politiet har spærret vejen efter det voldsomme uheld.

'Rute 13 Viborg Hovedvej spærret i begge retninger ml. Christianshedevej og Hjøllund pga uheld. Politi og redningsmandskab arbejder på stedet. Der forventes opryddet tidligst kl. 17:00. Trafikanter kan køre udenom via Faurholdtvej, Sepstrupvej og Christianshedevej,' skriver Vejdirektoratet i opslaget på Twitter.

Bjarne Asklund oplyser, at de pårørende er underrettet.

