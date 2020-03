En 48-årig kvinde cyklede mandag aften gennem et stisystem i Viborg, da hun blev stoppet af en mand, som holdt med sin cykel på tværs af stien.

Kvinden, der var på vej hjem fra banko, stoppede op, da manden på gebrokkent dansk spurgte, om hun var i besiddelse af en lighter, han kunne låne.

Pludseligt fornemmede hun en fremmed nærme sig bagfra, og før hun nåede at reagere, blev hun slået ned.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun væltede omkuld med sin cykel, og herefter greb mændene hendes taske og stak af med en sælskindspung, der indeholdt 4.200 kroner.

Politiet oplyser til Viborg Folkeblad, at kvindens strømpebukser og jakke blev delvist ødelagt, da hun faldt.

Politikommissær Henrik Thomassen fortæller til Viborg Folkeblad, at politiet har besøgt gerningsstedet ved stisystemet mellem Thøger Reenbergsvej og Indre Ringvej i Viborg.

Her har man ledt efter spor, men der var umiddelbart ikke noget, der kunne lede politiet på sporet efter de to gerningsmænd.

Lige nu er politiet altså umiddelbart på bar bund i sagen, og de beder derfor offentligheden om at henvende sig, hvis man skulle ligge inde med oplysninger, der kan bidrage til opklarelse af sagen.

Den ene gerningsmand beskrives af politiet som mørk i huden, mellemøstlig af udseende med ditto accent.

Tynd, 170-175 centimeter høj og iklædt sort hue, sort jakke, sorte jogginbukser og sorte handsker.

Han vurderes til at være mellem 20-25 år gammel.

Den anden gerningsmænd talte ifølge Viborg Folkeblad ligeledes med mellemøstlig accent.

Kvinden så ikke den anden gerningsmand så godt som den første, men til politiet har hun forklaret, at hun husker, at han var iført sort hue, som var trukket delvist ned over øjnene, samt sorte handsker.

Begge gerningsmænd havde cykler med og stak af fra gerningsstedet på disse.

Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger i sagen.