Den 54-årige kvinde, som onsdag eftermiddag bestialsk blev dræbt i Sønderborg, var mor til fem.

Hun mistede livet på den mest brutale vis, da hun på området bag Aldi og Netto blev overfaldet og tildelt adskillige knivstik i brystet, blev skåret i halsen og slået flere gange med en hammer.

Den formodede gerningsmand er hendes 52-årige tidligere ægtefælle.

Da tragedien torsdag formiddag blev kendt for ledelsen og tillidsfolkene på hendes arbejdsplads, Danish Crowns slagteri i Blans ved Sønderborg, blev alle i afdelingen for udbening, hvor hun var ansat, kaldt sammen.

»Der havde været nogle rygter, men vi skulle først være sikre på, at det var rigtigt, inden der blev meldt noget ud,« siger tillidsmand Brian Vestergaard til B.T.

»Vi fik det at vide klokken 10.30 og samlede så alle kollegerne i afdelingen og fortalte det. Kollegerne er selvfølgelig chokerede. Vi er alle sammen berørte og kede af det, der er sket,« siger han videre.

Der er 300 ansatte i afdelingen for udbening på slagteriet i Blans.

I forbindelse med at alle blev kaldt sammen og fik vished om den frygtelige tragedie, blev der holdt et minuts stilhed til ære for den dræbte kvinde.

Brian Vestergaard fortæller, at kollegerne har taget initiativ til en indsamling.

»Det skal gå til hendes børn,« siger han.

Den 54-årige kvinde boede i en lejlighed tæt på gerningsstedet ved Center Øst i Sønderborg.

Fire af hendes fem børn er voksne. Den yngste, en søn på 17 år, går i gymnasiet. Han boede hos sin far, som nu er sigtet for drab.

Den 54-årige kvinde blev fundet på gerningsstedet i Sønderborg 20 minutter efter, hun var blevet dræbt (ARKIVFOTO) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den 54-årige kvinde blev fundet på gerningsstedet i Sønderborg 20 minutter efter, hun var blevet dræbt (ARKIVFOTO) Foto: Mads Claus Rasmussen

Den formodede gerningsmand er også far til de fire øvrige i søskendeflokken. Han blev torsdag fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg og varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Ifølge JydskeVestkysten kom den nu dræbte kvinde og den 52-årige drabssigtede mand til Danmark fra Bosnien i 1990’erne med den store flygtningestrøm som følge af krigen på Balkan.

De tidligere ægtefæller har ifølge mediet gennem flere år haft et problematisk og dysfunktionelt forhold med skænderier, husspektakler og vold. Også i perioden efter, at de for tre år siden flyttede fra hinanden, på to forskellige adresser i Sønderborg.

Den drabssigtede mand kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.