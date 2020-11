En 40-årig kvinde er idømt to og et halvt års fængsel, efter at hun tilstod omfattende bedragerier.

En 40-årig kvinde er ved Retten på Frederiksberg blevet idømt to og et halvt års fængsel for mere end 100 tilfælde af databedrageri.

Laura Luna Gallegos brugte stjålne NemID-oplysninger og stjålne betalingskort til at optage store lån hos forskellige låneinstitutter.

Blandt andet overførte hun tusindvis af kroner til en spilkonto på internettet. Her blev pengene brugt på et onlinekasino.

Desuden brugte hun stjålne betalingskort til at shoppe løs hos en lang række butikker på internettet - heriblandt Matas, Imerco og H&M.

Alt sammen blev begået fra en adresse i København mellem 2017 og slutningen af 2019.

Kvinden var tiltalt for i alt 173 forhold, som især drejede sig om databedrageri.

Sagen skulle egentlig have været behandlet som en tilståelsessag i september, men her kunne hun ikke erklære sig skyldig.

Derfor blev en ny sag berammet, og det var meningen, at den skulle behandles over tre dage.

Men da sagen blev indledt i fredags, kunne den 40-årige erkende sig skyldig i et sådant omfang, at den alligevel blev afgjort som en tilståelsessag.

Kvinden overvejer nu, om hun vil anke sagen til Østre Landsret for at få en mildere straf.

/ritzau/