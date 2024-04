En kvinde omkom efter en påkørsel ved Spjald sidste år, mens hun var ude at løbe.

Nu kommer bilisten for retten – og han er tiltalt for mere end selve påkørslen.

Klokken 09 startede retssagen mod den 29-årige litauer ved Retten i Herning, skriver TV Midtvest.

Han er tiltalt for at have været påvirket af både alkohol og stoffer, da han 18. september påkørte den 48-årige kvinde på Hovergårdevej nær Spjald ved Ringkøbing, så hun afgik ved døden.

Og for at være flygtet fra stedet efterfølgende.

I stedet var det kvindens ægtemand, som fandt hende livløs i vejkanten.

»Det er en tragisk sag, og vi ser frem til at komme i gang og få den afsluttet,« siger anklagerfuldmægtig Cecilie Pedersen, der fører sagen for Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Den 29-årige mand fra Litauen blev anholdt kort efter dødsulykken, og han blev efterfølgende sigtet for uagtsomt manddrab og varetægtsfængslet i sagen.

Den tiltalte erkender at have ramt kvinden, at han efterfølgende kørte videre, og at han havde drukket øl forud for dødsulykken.

Men ifølge den tiltalte var han ikke fuld, da han ramte den kvindelige løber.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle nderverden og store efterforskninger.