En ung kvinde blev anbragt i badekar med meget varmt vand og blev fundet død. Nu er en medarbejder anklaget.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har anklaget en tidligere medarbejder på bostedet Bifrost i Vejle. Ifølge anklagemyndigheden er medarbejderen ansvarlig for, at en 20-årig kvinde døde i et badekar på bostedet.

Anklagemyndigheden oplyser mandag i en pressemeddelelse, at der er rejst tiltale for uagtsomt manddrab, og at anklageskriftet er sendt til retten i Kolding.

20-årige Sofie Frydensbjerg Nielsen døde i badekarret, hvor hun havde siddet i op mod 25 minutter. Det har Vejle Amts Folkeblad tidligere fortalt, efter at avisen fik aktindsigt i sagen.

Af obduktionsrapporten fremgik det, at dødsårsagen ikke kunne fastslås. Men muligvis var der tale om overophedning, fordi Sofie Frydensbjerg Nielsen havde opholdt sig for længe i for varmt vand.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er det endnu ikke bestemt, hvornår sagen bliver behandlet ved retten.

/ritzau/