En diskussion i Netto i Gilleleje endte meget voldsomt mandag.

To kvinder var blevet uvenner inde i butikken, og da de begge havde forladt den og stod ude foran, så valgte den ene af dem at beordre sin hund til at angribe den anden.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Det er den forurettede kvinde, der har anmeldt episoden. Politiet kan oplyse, at hun er 48 år.

Da kvinden med hunden fortsat ikke er fundet endnu, ved politiet ikke meget om hende.

Hun beskrives af anmelder som en kvinde af skandinavisk udseende, mellem 48-50 år gammel, 170 centimeter høj og med langt lyst hår.

Den 48-årige nåede at søge tilflugt i sin bil, inden hunden for alvor nåede at gå til angreb på hende.

Nordsjællands Politi har for nuværende ikke yderligere oplysninger, men ved man, hvem kvinden med hunden er, så kan man kontakte dem på tlf. 114.