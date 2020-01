46-årig lettisk kvinde har været fængslet i Danmark i mere end et år. Domstole har godkendt udlevering.

En lettisk kvinde appellerer til justitsminister Nick Hækkerup (S) og til hans kollega i Letland om i sidste øjeblik at hindre, at hun udleveres til en straffesag i Sydafrika.

Kvinden har siddet fængslet i Danmark i mere end et år. Hun blev anholdt 9. december 2018, da hun mellemlandede i Københavns Lufthavn i Kastrup. Dansk politi reagerede på en international arrestordre fra Sydafrika.

Her sigtes hun blandt andet for at have fjernet sin datter på tre år fra barnets far, der er sydafrikansk statsborger.

- Efter at have kæmpet i et år og befundet mig tæt på afgrunden, har jeg kun én bøn, siger hun i en pressemeddelelse torsdag.

- Jeg appellerer til justitsministrene i Danmark og Letland - min eneste chance er en genoptagelse af sagen, siger hun.

Den 46-årige kvinde mener, at en udlevering til et fængsel i Sydafrika svarer til en dødsdom.

- Jeg står overfor en fængselsstraf på op til 15 år for en lovovertrædelse, som straffes med mindre end et år i Letland, udtaler hun.

Spørgsmålet om udlevering har været behandlet først af Københavns Byret og dernæst af Østre Landsret. Begge domstole har godkendt Rigsadvokatens beslutning om udlevering.

Undervejs har hendes advokat, Henrik Stagetorn, peget på elendige forhold for de indsatte i sydafrikanske fængsler. Imidlertid har Sydafrikas myndigheder garanteret, at hun ikke vil blive udsat for tortur eller nedværdigende behandling.

- Et af mine synspunkter har været, at udtalelserne fra de sydafrikanske fængsler om forholdene for min klient ikke kan anses som en garanti, har Henrik Stagetorn tidligere sagt til Ritzau.

Han har i øvrigt mindet om, at den svindeltiltalte Britta Nielsen i 2018 ønskede omgående at blive overført fra en sydafrikansk celle til en dansk.

I oktober oplyste advokaten, at han har klaget over Danmarks beslutning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

I en afgørelse i sommer erkendte tre dommere i Østre Landsret, at udlevering vil "indebære et alvorligt indgreb" i kvindens ret til et familieliv, altså til samvær med datteren og et andet barn.

Men udleveringen er på den anden side begrundet "i et legitimt hensyn til at undgå risiko for straffrihed for personer, der har begået en lovovertrædelse", hedder det i kendelsen.

Afgørelsen hviler på en bestemmelse i udleveringsloven. Paragraf 2 a handler om udlevering af udlændinge til en stat uden for EU. Det kan ske i sager, hvor straframmen er fængsel i et år.

Var kvinden dansk statsborger, ville hun derimod undgå udlevering. For danske statsborgere gælder det, at strafferammen er fængsel i fire år.

Sagen i Sydafrika er indledt på grund af mandens anmeldelse. Han havde i øvrigt fået et tilhold mod at opsøge hende, fordi han havde været voldelig mod hende, har hun oplyst i et retsmøde.

/ritzau/