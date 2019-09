Lørdag morgen omkring klokken 05.15 blev en ung kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse.

Det skete på Boulevarden fra Nytorv mod Banegaarden, der ligger i den centrale del af Aalborg.

Mellem fire og syv personer skulle have udsat kvinden for beføling samt ukvemsord.

Nordjyllands Politi leder nu efter vidner, der kan hjælpe dem med at identificere mændene. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi efterlyser vidner i sagen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nordjyllands Politi efterlyser vidner i sagen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Politiets efterforskning har gjort, at de har en formodet indentitet på gerningsmændene, som de ligeledes sætter i forbindelse med en voldsepisode i Aalborg samme nat.

Nordjyllands Politi har haft afhørt kvinden, og det er kommet frem, at der var nogle yngre mænd, der kom hende til undsætning.

Martin Rolighed, der er efterforskningsleder og politikommisær, opfordrer personerne eller andre vidner til at ringe til politiet via 114. Kvinden har ikke været i stand til at beskrive mændene nærmere.

Politiet har ikke yderligere kommentarer i sagen, fordi det er en igangværende efterforskning.