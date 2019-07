Søndag eftermiddag har en 56-årig kvinde fra Frederikshavn anmeldt en voldtægt til politiet.

Ifølge kvinden skulle voldtægten være sket natten til søndag i en lejlighed hos en bekendt, hvor hun var til fest.

Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi Jess Falberg til Nordjyske.dk.

»Hun har forklaret, at der er en fyr, der lægger an på hende. Hun afviser ham i første omgang, men efterfølgende mener hun, at han har forgrebet sig på hende. For efterfølgende da hun vågner op søndag, har hun ondt i skridtet, og mere kan hun sådan set ikke huske,« siger han til mediet.

Han fortæller samtidig, at der nu skal laves en personundersøgelse.

Det er normal praksis i forbindelse med en mulig voldtægt.

Dernæst ønsker man at afhøre kvinden igen, inden man begynder at gå på jagt efter en mulig gerningsmand.

Lejligheden, hvor festen blev afholdt, er i Frederikshavn.