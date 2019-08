En 26-årig kvinde blev voldtaget under en bytur i Tønder natten til fredag.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet modtog anmeldelsen fra den forurettede kvinde klokken 05.50 fredag morgen.

Hun har oplyst, at overgrebet fandt sted, mens hun var til stede i nattelivet i Tønder by.

'Kvinden er blevet lægeundersøgt og også blevet afhørt,' skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Offeret for voldtægten kommer ikke fra lokalområdet.

Sagen bliver efterforsket, og derfor har politiet ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

