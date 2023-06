Hvis du har højde højdeskræk, bør du måske stoppe med at læse her.

Torsdag morgen klokken 05.30 modtog Østjyllands Politi nemlig en usædvanlig anmeldelelse om, at en kvinde var kravlet 90 meter op i en kran på en byggeplads på Kalkværksvej i Aarhus C.

Der var ellers tydeligt skiltet med, at der var adgang forbudt for uvedkommende, skriver politiet i sin døgnrapport.

Politiet blev derfor sendt til stedet for at hjælpe med at få kvinden ned i god behold.

Da kvinden var kommet ned på jorden nogle timer senere, blev hun sigtet for husfredskrænkelse ved at have forceret hegnet til byggepladsen og efterfølgende klatret op i kranen.

Hun blev i samme forbindelse anholdt, oplyser Østjyllands Politi, der ikke har yderligere kommentarer til sagen.