Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Her til morgen er endnu en mistænkt blevet anholdt i drabssagen fra Holbæk.

Den anholdte er en 33-årig kvinde, som formodes at have en rolle i drabet på den 37-årige gravide kvinde, der blev stukket med kniv foran et plejehjem i byen i sidste uge.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Yderligere efterforskning har ført til, at den 33-årig kvinde, der har en relation til offeret, blev anholdt tirsdag morgen. Hun er sigtet for at have en rolle i drabet på den gravide kvinde.

Den anholdte kvinde er afghansk statsborger med bopæl i Danmark.

Hun vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk kl. 09.00 sammen med den 24-årige mand, som blev anholdt i sagen mandag.

Den mistænkte 24-årige mand er afghansk statsborger.

»Den anholdte mand er mistænkt for at have begået drabet på den 37-årige kvinde. Efterforskningen af sagen kører fortsat på sit højeste, og der er fortsat mange ting, som skal afklares,« sagde vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i den forbindelse.

Kvinden var gravid med en lille dreng, der blev reddet, selvom kvindens liv ikke stod til at redde. Ifølge politiet har babyen det godt efter omstændighederne.

B.T. kører en liveblog fra grundlovsforhøret ved retten i Holbæk tirsdag klokken 9.