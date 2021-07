En kvinde blev onsdag middag anholdt i forbindelse med drabet på en 19-årig mand natten til onsdag i Skibby, Nordsjælland.

Det oplyser efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbæk til B.T.

»Vi anholdte hende klokken 13.05 i går, og hun vil blive fremstillet i grundlovsforhør i dag klokken 12.30. Der vil vi anmode om dørlukning, så jeg kan ikke sige så meget mere.«

Kvinden er ifølge Jakob Rahbæk »cirka« 30 år, og hun er sigtet for at have dræbt den 19-årige mand i forening med den 42-årige mand, som onsdag blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Manden nægter sig skyldig.

»Vi efterforskede på livet løs i går, og det var så det, der førte til anholdelsen,« siger han videre.

Ifølge Ekstra Bladet, der i første omgang kunne fortælle om anholdelsen, var kvinden til stede på adressen tidlig onsdag morgen, da politiet ankom til stedet efter anmeldelse om håndgemæng.

Her blev hun afhørt, og først senere på dagen blev hun anholdt.

Jakob Rahbæk ønsker ikke at oplyse, hvilken relation kvinden har til de to andre involverede.

Ved grundlovsforhøret onsdag kom det frem, at den 42-årige mand ifølge politiet skulle have stukket den 19-årige mand med et ukendt objekt fire gange. To gange i brystet, en gang i låret og en gang i foden.

Ifølge Ritzau mente retten imidlertid ikke, at der var begrundet mistanke om, at den 42-årige havde til hensigt at slå den 19-årige ihjel. Derfor blev han fængslet på en begrundet mistanke om vold med døden til følge.

Desuden mente retten, at der er en risiko for påvirkning af vidner, hvis den 42-årige ikke fængsles.