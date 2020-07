Politiet har anholdt en kvinde i sagen om drabet på en 51-årig mand i Gullestrup ved Herning.

Kvinden blev anholdt tirsdag eftermiddag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der desuden beretter, at hun senere onsdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning.

Her vil man kræve hende varetægtsfængslet, lyder det fra politiet, der dog ikke kan gå yderligere i detaljer med sigelsen eller hendes relation til den 51-årige mand, der tirsdag formiddag blev fundet død på sin bopæl i Lupinens kvarter.

Over et døgn efter fundet arbejder politiets teknikere stadig på stedet. Det oplyser Anne Kirkegaard, der er kommunikationsmedarbejder ved politikredsen, som efterforsker sagen som en drabssag.

Efterlyste Sam Alimalayeri Vis mere Efterlyste Sam Alimalayeri

Politiet fik tirsdag formiddag en henvendelse fra en bekymret borger, der ikke kunne få fat i den 51-årige mand.

Ved politiets ankomst kunne man konstatere, at manden var afgået ved døden, og man undersøgte i første omgang sagen som et såkaldt mistænkeligt dødsfald.

Når politiet gør det, er det, fordi dødsårsagen ikke er åbenlys, og findestedet bliver derfor behandlet som et gerningssted, så der ikke går eventuelle spor tabt, hvis der skulle ligge en forbrydelse bag.

Senere tirsdag var politiet kommet så langt med undersøgelserne, at man offentligt meldte ud, at der formentlig er tale om et drab.

Signalement af eftersøgte Politiet formoder, at der er tale om et drab og efterlyser nu en 38-årig mand ved navn Sam Alimalayeri. Han beskrives som 157 cm høj, almindelig af bygning og med kort mørkt hår. Han skulle være iført en sort- eller blåstribet sommerhat, mørkeblå jakke, grønne bukser, sorte sko af mærket Nike og har formentlig skægstubbe. Hans hår stikker ud under hatten.

Omstændighederne for denne formodning kan man tirsdag formiddag endnu ikke sige noget om, fortæller Anne Kirkegaard.

Hun understreger dog, at den efterlysning, som politikredsen tirsdag aften sendte ud, fortsat er aktuel.

Man er altså stadig på udkig efter 38-årige Sam Alimalayeri, som, man mener, har forbindelse til det formodede drab.

Hvilken rolle, politiet mener, han konkret har spillet, er endnu uvis for offentligheden.

Det oplyses dog, at borgere, der skulle vide, hvor han befinder sig, ikke selv skal tage kontakt, men i stedet kontakte politiet med det samme.

For nuværende har man endnu ikke fået nogen henvendelser i sagen, oplyser Anne Kirkegaard, der opfordrer borgere med viden i sagen til at kontakte politiet på 1-1-4.