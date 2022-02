1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Så mange gange er en 44-årig kvinde fra Kalundborg nu blevet taget for spritkørsel.

Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestjyllands Politi blev hun senest stoppet tidligere i denne uge. Det skete mandag aften ved Snertinge, hvor en patrulje genkendte kvinden fra tidligere lignende episoder, og et pust i alkometeret viste da også for meget alkohol i blodet.

Faktisk er den 44-årige kvinde i øjeblikket slet ikke i besiddelse af et kørekort, da hun i 2018 fik frakendt det i fem år efter at være kørt galt med en promille på over 2,0.

Derfor blev hun foruden spritkørsel også sigtet for kørsel i frakendelsesperioden.

Men det stoppede ikke her i denne omgang.

For politiet beslaglagde også den bil, som den 44-årige kørte i – og som hun havde lånt af en kvindelige bekendt. Vedkommende blev desuden sigtet for at have lånt sin bil ud til en person uden gyldigt kørekort.

Først ved det kommende retsmøde vil det blive afgjort om bilen skal endeligt konfiskeres.

Den 44-årige kvinde blev løsladt efter at have afgivet en blodprøve.