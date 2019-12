En fillippinsk kvinde er blevet anholdt i en uhyggelig sag med tråde til Danmark.

For det var en dansk mand, der bestilte de seksuelle overgreb, kvinden mistænkes for at have udsat sine små børn for - mens manden så med via nettet.

Tidligere i år blev den 63-årig mand fra Nærum idømt fire et halvt års fængsel for at have bestilt og betalt for at få livestreamet shows med seksuel udnyttelse af børn i Filippinerne.

Nu er kvinden, der mistænkes for at stå bag de livestreamede overgreb blevet anholdt af politiet i Filippinerne. Det skete midt i december som følge af et tæt samarbejde med både Nordsjællands Politi og Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3.

Det var hendes egne børn på syv-otte år og 10-11 år, kvinden udnyttede seksuelt til den danske mands nydelse.

De to børn er blevet tvangsfjernet fra kvinden.

Et spædbarn, som ikke er blevet misbrugt på de videoer og liveshows den danske mand bestilte, er blevet overgivet til en af kvindens familiemedlemmer.

»Sagen var jo sådan set afsluttet med Østre Landsrets dom, men på baggrund af de mange oplysninger, som vi havde fundet under efterforskningen, besluttede vi at udarbejde et oplæg, der via NC3 og nordiske politi- og toldmyndigheders forbindelsesofficer blev videregivet til filippinsk politi,« siger vicepolitiinspektør John Dyhrberg Christensen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med Nordsjællands Politis efterforskning af sagen mod den 63-årige mand fra Nærum fandt politiet oplysninger, der gjorde det muligt for myndighederne i Filippinerne at identificere kvinden, som stod bag de liveshows, hvor mindreårige børn blev misbrugt seksuelt.

»Vi har haft et rigtig godt samarbejde, hvor særligt det at have en forbindelsesofficer tæt knyttet til de filippinske politimyndigheder under efterforskningen har vist sig at være vigtigt og nyttigt i forhold til samarbejdet og den direkte kontakt med det filippinske politi,« siger John Dyhrberg Christensen.

Efter anholdelsen kunne det filippinske politi konstatere, at kvindens ofre var hendes egne børn.

Sagen mod kvinden efterforskes nu videre af det filippinske politi.