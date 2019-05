Politiet i New Orleans har anholdt en kvinde, som de sigter for at have likvideret en dansk krigsveteran.

Poul Hansen var på motorcykeltur i USA, da han blev likvideret med et skud i hovedet.

Nu har New Orleans Police Department (NOPD) anholdt en kvinde, som de sætter i forbindelse med drabet. Det oplyser NOPD i en pressemeddelelse.

Den dræbte dansker blev fundet klokken 6:05 om morgenen på America Street i New Orleans.

'Da de ankom, fandt betjente et voksent, mandligt offer liggende på gaden med det der tilsyneladende er et skudsår i hovedet. Offeret blev konstateret død på gerningsstedet,' skriver NOPD.

Efterforskningen har nu ført til, at NOPDs drabsdetektiver har anholdt en kvinde, som er sigtet for drab.

Efter alt at dømme var Poul Hansen offer for et brutalt røveri, oplyser hans familiens advokat, Mads Pramming.

»Det tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse. Han er blevet fundet skudt tæt på sit hotel, og hans ejendele mangler. Det ligner et røveri,« har han tidligere sagt til Ritzau.

Poul Hansen var i gang med at krydse USA på motorcykel sammen med en gruppe venner, da tragedien indtraf.

Poul Hansen var i 40'erne. Han var medlem af en veteranklub, og her bekræfter man også dødsfaldet.

'Vores bror Poul Hansen er blevet fundet død, æret være hans minde,' skriver Blood of Heroes - war veterans Danmark på Facebook til et billede af den afdøde.

Ad flere omgange var Poul Hansen udstationeret som soldat. Han har været i både Irak og Afghanistan.

Poul Hansen efterlader sig en kone og to børn.